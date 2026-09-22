Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 84. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau Justina prosi, naj govori s Sal, saj se želi pobotati. Sal dobi službo čistilke in je presenečena, da je ne silijo v prostitucijo. Julia se Vitorii zahvali za pomoč pri ločitvi. Marco praznuje priznanje Marquinha in načrtuje nove posle. Lola je presenečena nad Cacauinimi načrti. Soraia in Tomane skrivata Salino in Simoneino skrivnost. Quim prispe s Filo, kar povzroči napetost. Guto in Pitty Cacau razkrijeta resnico o Regini.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska