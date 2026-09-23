Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 85. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Sal in Simone v bolnišnici iščeta informacije o Cacau, Regina in Cacau pa se čustveno pobotata. Tiago in Vitoria načrtujeta razkritje Marcovih dejanj, Regina pa brani Marca kot očeta Cacauinega otroka. Novinarji presenetijo Justina, Quima, Lolo in Filo v bolnišnici. Marco in Regina načrtujeta, kako Cacau prepričati, da je otrokov oče Marco, Cacau pa razmišlja o DNK testu. Tiago Justinu razkrije načrte za zaščito Cacau.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska