Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 86. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Sal in Simone se pretihotapita v bolnišnico in prisluškujeta pogovoru Regine in Marca o Tiagu. Tiago in Martim načrtujeta, da bosta Nando uporabila kot vohunko proti Marcu. Justino se z Vitorio pogaja o nakupu zemljišč. Filo in Regina imata odkrit pogovor, ki razkrije marsikaj. Cacau se sooči z Marcom glede njegove domnevne preteklosti. Cacau gane Marcovo sporočilo in sprejme možnost, da je on oče njenega otroka.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska