Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 87. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco se sooča s poslovnimi težavami, medtem ko Justino pripravlja predporočno pogodbo za Cacau. Tomane pridobi Nandino zaupanje, da bi od nje dobil informacije. Sal načrtuje poroko s Tiagom, da bi podedovala Cacauino premoženje. Regina je vznemirjena zaradi dejstva, da bi Cacau odkrila vso resnico. Rui ima v Bordeauxu ljubezenske težave, medtem ko Justino odkrije resnico o Marcovih poslih.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska