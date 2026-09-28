Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 88. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Susana odpelje Marquinha iz Cacauine sobe, to pa omogoči Simone, da se preoblečena prikrade h Cacau in jo z grožnjami sili, da se odpove dediščini. Sal se v obupnem stanju pojavi pri Tiagu. Tomane, ki se obnaša nenavadno po skrivnostnem srečanju, Martimu razkrije, da je Marco povezan s propadlim poslom Ouro Verde. Salomao poskuša popraviti odnos z Julio, Tiago pa načrtuje, kako bi preprečil Marcovo snubitve Cacau.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska