Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 91. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau je uničena, ko prek Regine in Quima izve resnico o Filo. Justino se sooči s Sal glede njenega položaja, Simone pa poskuša preprečiti ločitev, a Justino ne popusti. Anita se odloči odpotovati na Portugalsko, da bi videla Filo, Kenny pa išče način, kako zbrati denar za pot. Regina želi prepričati Cacau, da se z njo vrne v Sao Paulo. Lola in Soraia se spreta zaradi Filo. Tiradentes obljubi Aniti, da ji bo pomagal zbrati denar za pot.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska