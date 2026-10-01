Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 91. del

15. del

Cacau razkrije Marcu, kako se boji, da je Quima ujel morilec, ki v Itacaru išče Justinovo drugo hčer. Vse bolj jo stiska strah. Pipa odkrije, da Heitor nosi orožje, kar razkrije, da je nevarnost bližje, kot si kdo upa priznati. Rui je šokiran, ko mu Simone pove, da je njun načrt za umor Justina propadel, trdi celo, da je v hiši ovaduh. Regina Soraii pojasni, da Simone sumi, da je nekdo v hiši proti njej. Hiša postane kraj sumničenj in tihih groženj.