Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 89. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Salomao se boji, da bo moral Julii plačati odškodnino zaradi poneverbe. Anita hoče Cacau poslati darila, da bi ji prebudila spomine. Marco Cacau zaprosi za roko, a ona okleva. Regina se sooči s Filo zaradi napada nanjo. Filo Justinu prizna, da je res napadla Regino. Tiago in Martim načrtujeta, kako preprečiti poroko med Marcom in Cacau. Salomao verjame, da se Vitoria želi maščevati, Marco pa začne sumiti v Vitoriine namene.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska