Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 90. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Filo po incidentu odpeljejo v bolnišnico, Tomane pa neuspešno poskuša poljubiti Soraio. Marco besni, ko izve, da ga je Justino prelisičil. Anita in Kenny sta presenečena nad Baobinimi mističnimi sposobnostmi. Tiago predlaga Sal, naj se pobota s Cacau. Simone ponudi Marcu pomoč, da bi ločili Cacau od Tiaga. Justino se sooči s Tomanejem, ker ni našel Sal in Simone. Baoba izvede ritual, s katerim bi Cacau privabila nazaj v Itacaro.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska