Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 93. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Lala in Salomao sta razkrita, a zavračata nasilje. Jaime začne sumiti Martima. Cacau se sooči s Filo, Simone pa v bolnišnici naleti na nepričakovano srečanje. Tiago in Martim se ukvarjata s primerom Salomaa in Lale. Marco od Justina prejme novice o zemljiščih v Itacaru in razmišlja o zavezništvu, medtem ko Sal prejme Justinovo ponudbo za delo v Itacaru. Quim podpira Cacauine odločitve.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska