Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 92. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Soraia se sooči s Quimom zaradi njegovega odnosa s Filo, Rosa pa jo zbada zaradi njenih čustev do njega. Salomao Tiagu razkrije, da želi ponovno osvojiti Julio, a Tiago dvomi o njegovih pravih namenih. Martim in Jaime raziskujeta odnos med Lalo in Salomaom, Simone pa omedli, ko izve za Salino hčer Susano. Quim se odloči zapustiti Filo, pretresen zaradi resnice o svoji preteklosti. Cacau načrtuje vrnitev v Itacaro.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska