Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 94. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Tiago Cacau preseneti s poljubom, pri tem pa ju zaloti Marco. Vitoria je presenečena, ko ji Julia namigne, da bi lahko bil Martim Salomaov sin. Justino Sal razkrije, da se želi Cacau pogovoriti in razčistiti preteklost. Regina Cacau opozori na njene pravice glede otroka. Simone je radovedna zaradi Tomanejevega obiska. Tiago, Jaime in Martim se soočijo s Salomaom. Anita se pripravlja na potovanje, da bi raziskala očetovstvo Cacauinega otroka.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska