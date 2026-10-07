Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 95. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco nasilno loči Cacau in Tiaga, kar vodi v nove konflikte. Tiago pred Cacau razkrije Marcove laži. Majoris okara Marlene, ker nadleguje Salete. Sal pritiska na Simone, da bi izvedela, zakaj želi zapustiti penzion. Justino je šokiran nad razkritji o Lali in Salomau, Julia pa besna trga poročne fotografije. Cacau presenetita Marco in Tiago, Lola pa razkrije skrivnosti o Lali. Cacau zapusti bolnišnico in doma naleti na presenečenje.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska