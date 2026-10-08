Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 96. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Sal in Cacau imata čustven pogovor, v katerem Sal izrazi obžalovanje in željo po spravi. Marco besen izve, da je bila Cacau odpuščena iz bolnišnice brez njegovega dovoljenja. Cacau poskuša razumeti zapleten odnos med Sal in Simone. Lala se sooči s svojo domnevno materjo Lolo, ki zahteva, da vrne ukraden denar. Anita šokirana vidi Cacau v Salinem objemu in takoj podvomi o njenih namenih. Simone in Marco načrtujeta, kako ločiti Cacau in Tiaga.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska