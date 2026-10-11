Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 97. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina se sooči s Cacau zaradi njene družbe in odnosa, medtem ko Vitoria razkrije skrivnosti o Marcu. Salomao Marcu prizna, da ljubi Julio. Tiago išče Valdemarjevo podporo, da bi pridobil Reginino naklonjenost. Lala in Salomao opustita zlonamerne načrte proti Julii. Simone po Marcovem naročilu prejme presenetljivo ponudbo od Joane, medtem ko Rodrigo poskuša ponovno osvojiti Julio, a ga prekine Salomao.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska