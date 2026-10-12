Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 98. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina se sooči z Valdemarjem zaradi opozorila, da Marco manipulira z njo. Cacau prejme Marcovo dovoljenje, da z Marquinhom odpotuje v Brazilijo, Regina pa hoče oditi z njo, da bi jo zaščitila. Salomao in Lala načrtujeta, kako bi zavedli Anito, da bi ločila Cacau in Tiaga. Filo se prebudi iz kome in se pobota z Anito. Lala izve, da jo je Julia izključila iz družabnih dogodkov. Cacau razmišlja o DNK testu, da bi ugotovila, kdo je Marquinhov oče.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska