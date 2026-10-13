Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 99. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Salomao Justina opozori na Loline grožnje Lali. Sal Cacau svetuje, naj se bori za Tiaga, medtem ko Martim in Salomao Tiaga spodbujata, naj gre za Cacau. Regina se odloči vrniti k Justinu, da bi bila blizu Cacau. Tomane in Soraia se soočita z Anito glede Filo. Lala razmišlja, da bi se maščevala Julii, a Salomao pri tem okleva. Regina da Justinu novo priložnost, Tiradentes pa nerad pristane, da bo pomagal Filo, čeprav ji ne zaupa.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska