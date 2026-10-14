Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 100. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Soraia razkrije, da bosta Justino in Regina ponovno skupaj. Sal je šokira, Jaime pa je zaskrbljen, saj se boji, da bo izgubil Regino. Anita obljubi, da bo pomagala Filo. Regina žrtvuje svoja čustva zaradi Cacau, Simone in Sal pa načrtujeta, kako bi za razhod med Cacau in Tiagom okrivili Regino. Julia se sooči z bolečimi resnicami, ki jih razkrije Salomao. Cacau začne dvomiti o Regininih namenih in se zaupa Quimu.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska