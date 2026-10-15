Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 101. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Julia prejme Vitoriin nasvet glede Salomaa in Lale. Tiago opozori na nevarnost, v kateri se je znašla Cacau zaradi nakupa zemljišč. Cacau se sooči z Regino, saj dvomi o njenih namenih. Vsi načrtujejo, kako bodo Cacau zaščitili v Itacaru, Baoba in prijatelji pa so presenečeni ob prihodu družine Vaz Pereira. Tudi Tiago prispe v Itacaro, da bi raziskal dogajanje. Marco razkrije, da se je pripravljen boriti proti organizaciji, da bi rešil Cacau.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska