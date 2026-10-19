Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 103. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Sal se spominja Tiaga, medtem ko jo Tomane izziva in jo razjezi. Soraia kritizira Tomaneja zaradi njegovih poskusov približevanja Sal, on pa trdi, da jo le ščiti, kar pri Loli vzbudi ljubosumje. Justino ukaže Quimu, naj takoj najde Cacau. Marco prejme Conyjin ultimat: Prekliči posel v Itacaru ali pa bosta Cacau in otrok ubita! Regina Justinu prizna, da ima Cacau prav glede njenih namenov, Cacau pa se z Justinom spre zaradi Regine.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska