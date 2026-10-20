Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 104. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Simone Ruiju razkrije načrt, kako bi podedovala Justinovo premoženje, medtem ko Sal hrepeni po Tiagu. Tomane okleva, ali naj Justina opozori na pogovor, ki ga je slišal od Regine o nevarnosti za Cacau. Justino prizna, da je naredil napako, ko je ponovno zaupal Regini. Marco poskuša s sladkimi besedami ponovno pridobiti Cony. Cacau in Tiago se poljubita, Regina pa Justinu končno razkrije nevarnost, ki preži na Cacau v hotelu.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska