Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 102. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau se sooči z Regininimi sumi glede Justina. Filo se po odpustu iz bolnišnice odloči ostati na Portugalskem. Jaime je obtožen nadlegovanja in sumi, da za vsem tem stoji Lala. Rui Simone pokaže ukraden nakit, kar ponovno zaneti njuno razmerje. Tiago se zahvali Sal, ker mu je pomagala najti Cacau, kar preseneti Guta in Pitty. Valdemar in Lala začutita privlačnost, Justino in Regina pa se bojita za Cacauino varnost.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska