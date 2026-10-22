Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 106. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau, pod vplivom lažnih novic o Marcu, se odloči vrniti na Portugalsko, medtem ko jo Sal poskuša prepričati, naj ostane. Cony se prebudi in načrtuje maščevanje proti napadalcem. Tiago je šokiran zaradi Cacauinega odhoda in sumi, da nekaj ni v redu. Justino in Cacau odpotujeta v Lizbono, Regino pa pustita za seboj. Tiago išče Cacau, Sal pa mu razkrije nekaj pomembnega. Cacau se Regini opraviči, ker se je vmešala v njen odnos z Justinom.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska