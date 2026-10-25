Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 107. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Lala zaslišuje Valdemarja glede pogovora z Julio, Jaimom in Salomaom, medtem ko se Marco zaradi incidenta sooči s Cony. Valdemar Lali razkrije, da je Cony ugrabila Marca, kar vzbudi dvom o njegovih resničnih čustvih do Cacau. Quim se sooči s Tiagom, ker ga skrbi njegov odnos s Cacau. Regina jezna izve, da je Tiago s Cacau. Cony zapusti Marca, Valdemar pa nadaljuje načrt. Tiago pri Salomau išče informacije glede Cacauini varnosti.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska