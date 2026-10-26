Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 108. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco je šokiran, ko izve, da je bila njegova poškodba zaigrana, da bi Cacau prepričali v vrnitev na Portugalsko. Simone in Rui načrtujeta skrivno prodajo nakita. Valdemar opozori na bližajočo se nevarnost na Bela Visti. Majoris odkrije presenetljivo resnico o Susani. Cony Pitty zagrozi, da mora sodelovati v njenih načrtih. Jaime se odloči soočiti z Lalo glede obtožb, Tiago in mladina pa se odločijo ostati na kmetiji, da bi zaščitili Cacau.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska