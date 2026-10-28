Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 110. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Pitty, ki se obtožuje zaradi požara, ki ga je zanetila sama, se odloči končati svoje življenje. Ko jo Kenny poskuša ustaviti, konča resno poškodovan zaradi eksplozije. Ko Baoba pride k zavesti, jo skrivnostna sila vodi na kraj nesreče, dokler ne najde Regine in Pitty v nevarnosti. Soraia ji ves čas sledi. Medtem Quim in Tiago hitita, da bi pogasila požar, ki ogroža kakavovo plantažo.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska