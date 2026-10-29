Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 111. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Kmetijo prizadene tragedija zaradi požara, ki povzroči smrt in boleča razkritja. Pitty Gutu prizna resnico o Cony, zato jo Guto razkrije ostalim. Cacau, pretresena, ker je postala Conyjina tarča, se odloči vrniti v Itacaro. Tomane razmišlja, da bi Soraii priznal svoja čustva. Baoba Soraii razkrije svoj dar in tragičen dogodek iz otroštva, pri tem pa izpusti skrivnost o Cony. Julio Salomao pokliče na resen pogovor.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska