Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 112. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco Cacau razkrije svojo povezavo s Cony. Razloži ji, kako se je njuna zveza končala in kako je Cony postala nevarna. Simone pokaže popolno brezbrižnost do požara na Bela Visti, kar razkrije njeno hladnost in vzbudi sum glede njene preteklosti. Baoba vse preseneti z informacijami o Cony, medtem ko se Salomao in Jaime soočata z družinskimi težavami. Simone skriva svojo pravo povezavo s Cony, Marco pa snuje zlovešč načrt.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska