Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 113. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Na pogrebu so čustva na vrhuncu. Cacau prejme grožnjo od Cony, naj zapusti Tiaga in se vrne k Marcu, kar šokira Guta. Tiradentes in Anita najdeta tolažbo drug v drugem, Guto pa Cacau razkrije, da bi lahko bil Marco vpleten v Conyjine načrte. Cacau in Tiago se znajdeta pred težko odločitvijo glede njune zveze. Medtem se razkrivajo nove podrobnosti o Simone in Conyjini preteklosti, kar vse spravlja v zaskrbljenost.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska