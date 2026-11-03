Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 114. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco naplahta Tomaneja, da pride k njemu, a ne najde ničesar, kar bi pomagalo ujeti Cony. Simone je pretresena, ko izve, da Marco pozna njeno preteklost s Cony. Na pogrebu se med Cacau in Tiagom pojavijo nasprotujoča si čustva zaradi Conyjinega izsiljevanja. Guto Cacau razkrije, da bi lahko bil Marco vpleten v zaroto. Rui pritiska na Simone, naj razkrije da je bila Conyjina mati izgnana s kmetije. Bolj ko se skrivnosti razkrivajo, bolj so vsi sumničavi.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska