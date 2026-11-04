Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 115. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Anita in Sal se zaradi preteklih dejanj soočita z jezo Quima in Justina. Obupana Cacau pove Gutu, da mora končati odnos s Tiagom, da bi ga zaščitila pred Conyjinim izsiljevanjem. Soraia dvomi o Salinih namerah in odgovore išče pri Baobi. Guto se sooči z Anito zaradi kraje kakavovih semen. Baoba Soraii razkrije zaskrbljujočo vizijo o njej in Sal. Marco prejme Cacauin klic, v katerem mu laže o svojih občutkih, da bi ga zavedla.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska