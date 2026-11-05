Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 116. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Jaime zagrozi Lali, da ji bo uničil ugled, če mu bo škodovala v primeru nadlegovanja. Vitoria Julii obljubi, da bo razkrila Marca. Cacau ne ve, kako končati odnos s Tiagom. Sal nehote omeni nekaj o sajenju kakava, kar razkrije, da je Cacau čustveno na tleh. Anita šokirana odkrije, da se Cacau namerava vrniti k Marcu. Julia poskuša prikriti tesnobo med srečanjem z Davidom, Sal pa je prepričana, da Cacau nekaj skriva glede svojih občutkov do Tiaga.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska