Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 117. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Julia Davidu pove, da ni pripravljena na razmerje. Regina Cacau sprašuje glede odločitve, da zapusti Tiaga, Cacau pa vztraja, da mora Marquinho odraščati ob biološkem očetu. Marco se pripravlja na pot v Brazilijo, a ga Tomane zaklene v sobo. Cacau začne sumiti, da je Marco sklenil dogovor s Cony. Simone skrbi, da bo Susana izvedela, da je njena mati, zato mora utišati Salete. Marco Tiagu pove, da je Cacau izgubil, a Tiago tega ne sprejme.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska