Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 118. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco prispe na kmetijo in se spre s Tomanejem. Simone najde Joano v solzah, ta pa prizna, da je storila nekaj groznega. Marco Regini razkrije, da je sklenil dogovor s Cony, a jo prosi, naj to skriva pred Cacau in Sal. Svojo povezavo s Cony razlaga kot zaščito za Cacau, a mu Regina ne verjame več. Justino okleva glede načrta, da bi za ujetje Cony uporabili Simone, saj se boji Saline reakcije. Medtem se Simone sooči s Salete.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska