Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 119. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Lala Martimu pove, da bo zapustila dom, ker se boji Jaimeja. Valdemarja prosi za zatočišče, ta pa kljub dvomom pristane. Marco Cacau razloži, da se pretvarja, da je na Conyjini strani, da bi jo ujeli. Salomao, Julia in Vitoria načrtujejo pritisk na žensko, ki je Jaimeja obtožila nadlegovanja. Justino, Quim in Regina si oddahnejo, ko izvejo, da so kakavova semena v redu. Cacau in Guto načrtujeta, kako se znebiti Cony, nato pa zapustiti še Marca.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska