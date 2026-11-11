Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 120. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau je navdušena, ko izve, da so semena njenega dragocenega kakava rešena, čeprav dvomi o njihovem izvoru. Simone si oddahne, ker ne bodo vsi izvedeli, da je Susana njena hči. Julia Vitorii zaupa dvome glede ponovnega srečanja z Davidom. Joana razmišlja, da bi umaknila obtožbo proti Jaimeju, a jo Nanda odvrne od tega. Tiago Tomaneja prosi, naj še naprej preiskuje Marca in ga o tem diskretno obvešča.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska