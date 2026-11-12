Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 121. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina upa, da bo kraja dragocenih kakavovih semen Cacau naučila nezaupanja do Sal. Guto predlaga, da bi ponovno sajenje kakava uporabili kot vabo za Cony, nad čemer se Cacau globoko zamisli. Regina se počuti krivo, ker je sodelovala z Marcom, da se je izdajal za Marquinhovega očeta, zato išče način, kako razkriti resnico. Majoris tolaži Simone, Salomao pa pomaga Justinu pri iskanju Ruija zaradi ločitve od Sal.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska