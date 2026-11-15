Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 122. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Salomao odkrije, da Joana dela za Simone, zato ukaže Soaresu, naj jo pripelje. Regina Gutu prizna, da obžaluje svoje laži, zaradi katerih je Cacau prepričala, da je Marquinho Marcov sin. Tiago prejme Reginino opravičilo in spodbudo, naj ne obupa nad Cacau. Salomao Joani zagotovi, da se lahko odkupi, če umakne prijavo proti Jaimeju. Sal Tiaga povabi na večerjo, kar Justina močno skrbi.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska