Cacau - okus ljubezni - Sezona 1 - 123. del

Cacau - okus ljubezni , Cacau
Valdemar Lali svetuje, naj opusti maščevanje proti Jaimeju. Joana Nandi razkrije, da je Salomao odkril njeno zaroto z Lalo proti Jaimeju. Ker se boji zapora, razmišlja o pobegu. Salomao Simone in Ruiju vroči ločitvene papirje, kar ju razjezi. Lala je šokirana, ko izve, da je Salomao razkril njen načrt. Med soočenjem porine Joano, ki pri padcu izgubi zavest. Valdemar se odloči, da bo pomagal Lali prikriti grozljivo dejanje.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska