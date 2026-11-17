Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco besen odide, potem ko mu Tiago reče, da je v ljubezni in vojni dovoljeno vse. Cacau pritisne na Tiaga, naj odide, da bi zaščitila svoj odnos z Marcom. Cacau Justinu prizna, da se boji, da bo Tiago postal Conyjina tarča, Tiago pa se odloči umakniti, da bi spoštoval njene želje. Medtem Valdemar in Lala načrtujeta odstranitev Nande in skrivanje trupla. Sal in Anita pritisneta na Guta, da bi ugotovili, zakaj Cacau odriva Tiaga.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska