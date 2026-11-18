Cacau - okus ljubezni , Cacau
Marco poljubi Cacau, ta pa se pretvarja, da ji ni mar. Zaskrbljenega Quima prosi, naj spoštuje njeno odločitev, da ostane z Marcom. Tiago je popolnoma strt. Julia objame Salomaa, vesela, da je Joano prepričal v umik prijave, a Soares razkrije, da se Joana ni pojavila na policiji. Nanda je zaskrbljena zaradi Joaninega izginotja, ko jo obiščeta Salomao in Julia. Cacau prizna Gutu, da bo izpeljala svoj načrt, tudi če bo izgubila Tiaga za vedno.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska