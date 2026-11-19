Cacau - okus ljubezni , Cacau
Simone skuša pomiriti Ruija. Tiago obupuje nad Cacau in se odloči vrniti na Portugalsko. Lala je prestrašena, da bi Nanda poklicala policijo, zato hiti z reševanjem situacije. Simone poskuša obnoviti odnos z Lalo. Ponudi ji diamant in predlaga partnerstvo, da bi preprečila ločitev od Justina v zameno za del premoženja. Anita, razočarana nad Marcom, prosi Tiradentesa, naj se preseli v hišo, ki je bila pripravljena za Filo.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska