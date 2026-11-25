Cacau - okus ljubezni , Cacau
Cacau Marcu pove, da bi lahko Cony ujeli prav na poroki, kar Justino podpre. Tiago in Martim sta navdušena nad novo aplikacijo. Lala se poslovi od Valdemarja, upajoč, da se bo lahko vrnila domov, ko bo primer Joane zaključen. Vitoria Jaimeju sporoči, da je bil primer Joanine smrti zaključen kot prometna nesreča. Regina je navdušena nad idejo o ustanovitvi fundacije za pomoč otrokom, a jo skrbi prisotnost Cony in Simone na poroki.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska