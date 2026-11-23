Cacau - okus ljubezni , Cacau
Jaime je pretresen zaradi Joanine smrti. Salomao Valdemarja prosi za pomoč pri sledenju Joaninemu telefonu, a Valdemar Lalo pomiri, da je telefon uničen. Sal se zabava ob načrtih Quima, Regine in Justina, da bi Marco odnehal pri Cacau. Cacau in Guto se vrneta s plantaže, Sal pa ju vpraša, kako se Marco privaja na novo življenje. Cacau komaj zadrži smeh. Anita na družbenih omrežjih hvali Tiradentesa, kar ga spravlja v zadrego.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska