Cacau - okus ljubezni , Cacau
Regina in Justino razpravljata, kako bi preložila Cacauino poroko z Marcom. Salomao pritiska na Lalo, naj razkrije, kje je Joana. Quim se strinja z Anitino idejo, da bi se Cacau preselila k staršem, saj verjame, da bo Marco spoznal, da brez razkošja ne bo srečen. Tiago Martimu pove, da se vrača na Portugalsko, ker se je Cacau odločila poročiti z Marcom. Jaime na televiziji vidi novico o prometni nesreči, v kateri je umrla Joana.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska