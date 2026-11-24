Cacau - okus ljubezni , Cacau
Martim Tiagu sporoči, da je Cacauina družina proti poroki z Marcom. Lala se Simone zahvali, ker jo je sprejela, in potrdi, da je diamant pristen. Marlene pripomni, da jo Susana na nekoga spominja in Majoris se vznemiri ob tej opazki. Marco je šokiran, ko Cony zahteva, da morata biti s Simone prisotni na poroki. Sal, ponosna na svoje delo na polju, načrtuje pot na Portugalsko, da bi kupila poročno obleko za Cacau.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska