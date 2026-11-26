Cacau - okus ljubezni , Cacau
Susana se Ruiju zahvali za podporo v težkih trenutkih in je presenečena, ko ji prizna, da je zaljubljen vanjo. Simone omedli, ko sreča Valdemarja, ta pa ji pojasni, da je njegova izginotja v preteklosti povzročilo maščevanje druge ženske. David je presenečen nad Juliino željo, da bi se posvetil izključno njej. Simone Lali razkrije, da se z Baraom le igra in ga namerno drži na distanci.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska