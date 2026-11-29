Cacau - okus ljubezni , Cacau
Rui Susani predlaga, naj njuno razmerje ostane skrivnost, in ona pristane. Julia Vitorii prizna, da razvija čustva do Davida in želi, da bi bil zvest samo njej. Cacau je žalostna zaradi Tiagovega rojstnega dne, Guto pa ji svetuje, naj ostane zvesta svojemu načrtu z Marcom. Valdemar ima za Simone romantičen predlog, ki ga Simone sprejme in skupaj odideta na potovanje. Tiago praznuje rojstni dan z Martimom in Sal.Prikaži več
Sezona 1V senci plantaž kakava se začne zgodba dekleta, ki že kot otrok v zemljo položi semena, polna drznosti in sanj. Cacau odraste v žensko, ki zna začutiti skrivnosti zemlje, a ne sluti, da se za njenim imenom skriva resnica, ki lahko pretrese dve družini. Medtem se na Portugalskem prebudijo stare krivde, zamolčana očetovstva in nevarna vprašanja, ki jih nihče ne želi izreči na glas.Žanr: DramaIgralci: Matilde Reymao, Jose Condessa, Alexandra Lencastre, Paulo Pires, Carolina AmaralDržava: Portugalska