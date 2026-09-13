Portugalska liga Betlic - 5. krog
Portugalska liga Betlic - 5. krog , Liga Portugal Betclic
12. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 6. kroga portugalske lige. Na zelenici sta se soočila Casa Pia in Porto ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betlic - 5. krogV 5. krogu portugalskega prvenstva se boj za pomembne točke nadaljuje. Porto pričakuje Moreirense, Benfica gostuje pri Marítimu, Sporting pa se bo pred domačimi navijači pomeril z Nacionalom.Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betlic - 5. krogV 5. krogu portugalskega prvenstva se boj za pomembne točke nadaljuje. Porto pričakuje Moreirense, Benfica gostuje pri Marítimu, Sporting pa se bo pred domačimi navijači pomeril z Nacionalom.Žanr: športDržava: Portugalska
2:05:19
Casa Pia vs Porto
12. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 6. kroga portugalske lige. Na zelenici sta se soočila Casa Pia in Porto ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.
1:44:49
Maritimo - Benfica
5. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 5. kroga portugalske lige. V Funchali sta se srečala Maritimo in Benfica ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.