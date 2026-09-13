Portugalska liga Betlic - 5. krog , Liga Portugal Betclic

Portugalska liga Betlic - 5. krog

2026/2027 Epizoda 0

12. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 6. kroga portugalske lige. Na zelenici sta se soočila Casa Pia in Porto ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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