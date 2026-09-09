3. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov

2026/2027 Epizoda 0

11. 8. 2026 - Celjani po prvem porazu letošnje sezone v Armeniji ne mečejo puške v koruzo. Na stadionu Z’dežele bodo slovenski prvaki proti Araratu lovili gol zaostanka, v knežjem mestu pa bo vroče kot že dolgo ne.

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