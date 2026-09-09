3. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov
3. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov ,
11. 8. 2026 - Celjani po prvem porazu letošnje sezone v Armeniji ne mečejo puške v koruzo. Na stadionu Z’dežele bodo slovenski prvaki proti Araratu lovili gol zaostanka, v knežjem mestu pa bo vroče kot že dolgo ne.Prikaži več
2026/20273. krog kvalifikacij za UEFA Ligo prvakovBoj za mesto med evropsko nogometno elito se zaostruje! V 3. krogu kvalifikacij za UEFA Ligo prvakov ekipe čaka nova zahtevna ovira, zmagovalci dvobojev pa si bodo zagotovili nastop v odločilnem play-offu.Žanr: Šport, NogometDržava: Armenija, Slovenija
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Ararat-Armenija - Celje
4. 8. 2026 - Pred Celjani je predzadnja stopnička boja za uvrstitev v Ligo prvakov. Gostovanje v Erevanu pri Araratu bo zahtevno, a cilj slovenskih prvakov je jasen - zagotovitev dobre popotnice pred revanšo v Celju.