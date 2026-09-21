EHF Liga prvakov - skupinski del ,

2026/2027 Epizoda 0

17. 8. 2026 - Po dobri in borbeni predstavi, a nesrečnem porazu Celjanov v Zagrebu, sledi povratek Lige prvakov v kultno domačo dvorano Zlatorog. Lahko Pivovarjem uspe senzacija proti danskemu Aalborgu, ki ta hip velja za eno najboljših ekip na svetu?

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