EHF Liga prvakov - skupinski del ,
17. 8. 2026 - Po dobri in borbeni predstavi, a nesrečnem porazu Celjanov v Zagrebu, sledi povratek Lige prvakov v kultno domačo dvorano Zlatorog. Lahko Pivovarjem uspe senzacija proti danskemu Aalborgu, ki ta hip velja za eno najboljših ekip na svetu?Prikaži več
2026/202717. 8. 2026 - Po dobri in borbeni predstavi, a nesrečnem porazu Celjanov v Zagrebu, sledi povratek Lige prvakov v kultno domačo dvorano Zlatorog. Lahko Pivovarjem uspe senzacija proti danskemu Aalborgu, ki ta hip velja za eno najboljših ekip na svetu?Žanr: Šport, RokometDržava: Slovenija, Hrvaška
1:57:50
Celje Pivovarna Laško - Aalborg
17. 8. 2026 - Po dobri in borbeni predstavi, a nesrečnem porazu Celjanov v Zagrebu, sledi povratek Lige prvakov v kultno domačo dvorano Zlatorog. Lahko Pivovarjem uspe senzacija proti danskemu Aalborgu, ki ta hip velja za eno najboljših ekip na svetu?